Начался прием в первый класс на 2018-2019 учебный год по городу Баку.

Как сообщает АПА, прием электронных документов продолжится до 15 сентября.

В случае возникновения вопросов, граждане могут обратиться в городские и районные альтернативные центры регистрации, жалобы же могут направить в Апелляционные комиссии, действующие в городах и районах.

Прием электронных заявлений родителей (законных представителей) особо одаренных детей, которым 6 лет исполнится 16 сентября – 31 декабря, будет проводиться с 22 февраля по 20 июня.

В соответствии с «Правилами по досрочному приему особо одаренных детей в первый класс», в июне-июле комиссия, созданная на территории каждого административного района Баку, проведет собеседование для этих детей.

В 2018-2019 учебном году ожидается зачисление в I класс общеобразовательных школ города Баку более 51 000 детей.

Отметим, прием в первый класс в школы Гянджи, Сумгаита и Абшеронского района начинается 12 марта.