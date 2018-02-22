Для предотвращения перехода распространенного в России эпидемии гриппа в Азербайджан предпринимаются все необходимые меры.

Об этом в среду сообщила Trend представитель министерства здравоохранения страны Сафая Ахмедова.

По её словам, для предотвращения перехода в страну больных людей осуществляются проверки на погранично-пропускных пунктах, соответствующие организации информированы о немедленной изоляции больных в случае такого подозрения, в медицинских учреждениях усилен контроль над антиэпидемическими и дезинфекционными мерами.

Ахмедова отметила, что в целом в настоящее время в Азербайджане эпидемиологическая ситуация стабильная. Хоть и в стране были зафиксированы случаи заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, количество таких случаев, по сравнению с прошлым годом, сократилось примерно на 10 процентов. До сих пор в ходе проверок в Противочумной станции вирусов гриппа не обнаружено.

«Пока, что в нашей стране не обнаружен вирус гриппа, зафиксированный в России и других странах. Но было бы хорошо, если люди были бы осторожны во время посещения мест, где распространены болезни. При подозрительных признаках люди должны вовремя обращаться в соответствующие медицинские учреждения», — сказала Ахмедова.