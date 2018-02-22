USA and Turkey

Администрация президента США Дональда Трампа в последние дни активизировала дипломатические усилия с целью противодействия дальнейшему потеплению отношений между Турцией с Россией и Ираном.

Как передает ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Wall Street Journal.

По словам источников издания в американской администрации, Вашингтон «начал новую кампанию с целью восстановления отношений с Турцией и для того, чтобы вырвать ее из укрепляющегося альянса с Россией и Ираном». В консультациях с Анкарой участвует целый ряд представителей США. В их числе помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Они, как отмечается в публикации, «пытаются убедить [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана отступиться от потепления отношений с Москвой и Тегераном».

«Россия манипулирует ими [Турцией], — утверждает источник газеты. — Сближение Турции с Россией и Ираном противоречит турецкий интересам». Как отмечается в публикации, США рассчитывают заручиться поддержкой Анкары в том, что касается попыток «вытеснить Иран и его союзников из Сирии». Вашингтон, как констатирует издание, «обеспокоен тем, что Россия продвигается в деле раскола НАТО, продавая новейшие системы ПРО Турции».

Представитель властей в Анкаре отказался представить комментарий в связи с утверждениями газеты. Он отметил, что Турция и США в выходные дни договорились о формировании новых рабочих групп с тем, чтобы сгладить разногласия по ключевым вопросам двусторонних отношений.

В статье подчеркивается, что с точки зрения администрации Трампа, наиболее спорным вопросом для США и Турции является поддержка американской стороной курдов в Сирии. В Вашингтоне пока не решили, как можно снять обеспокоенность Анкары на этот счет, при этом, от сотрудничества с курдскими формированиями США отказываться не намерены. Вместе с тем, американская сторона рассчитывает получить от Турции список тех лидеров курдов, с которыми, с точки зрения Анкары, сотрудничество Вашингтона в Сирии допустимо, говорится в материале.