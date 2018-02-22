Соединенные Штаты предупредили правительства других стран о возможности введения против них санкций в случае заключения с Вооруженными силами России «крупных сделок».

Как передает ТАСС, об этом сообщило в среду агентство France-Presseсо ссылкой на высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.

Как пишет AFP, такого рода предостережения касаются Турции, которая получит от России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400. «Некоторые крупные страны», по словам представителей вашингтонской администрации, пересматривают свои решения о закупке российского оружия после американских предупреждений.

По версии руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, американская администрация считает, что ей удалось предотвратить за счет применения нового закона США об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР заключение Москвой различных сделок с зарубежными контрагентами на сумму более $3 млрд. «Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием», что, как она полагает, «можно считать успехом в части привлечения России к ответственности».

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Анкара обсуждали последствия приобретения республикой С-400 у Москвы.