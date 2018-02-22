В Ираке находятся около 15 детей из Азербайджана, родители которых погибли в боях.

Как передает РИА Новости, об этом заявил член Совета Федерации России, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

По его словам, сейчас в Ираке находятся не менее 10-12 детей из Таджикистана, около 15-ти из Азербайджана.

«Речь в этой ситуации только о детях, старшему из которых 7-8 лет. Изначально мы привозили граждан СНГ, но нам запретили, потому что по российским законам мы не имеем право заниматься возвращением иностранных граждан. Если нет документов, подтверждающих, что ребенок имеет хотя бы одного из родителей гражданина России, мы ничего не можем сделать», — сообщил Сабсаби.