Большинство избирателей считает, что Дональд Трамп изменял своей супруге Меланье. Лишь 18% опрошенных полагают, что за 13 лет брака нынешний президент США был верным мужем.

Согласно данным независимого опроса Квиннипэкского университета, которые приводит «Лайф», 56% американцев поставили под сомнение супружескую верность Трампа, а 26% затруднились ответить на вопрос об изменах главы США.

Ранее Дональд Трамп был публично обвинён в сексуальных домогательствах, произошедших ещё до его знакомства с Меланьей. Сам американский лидер всё опровергает и называет женщин, выступающих против него, «отвратительными лгуньями», а их слова — «фальшивыми новостями».