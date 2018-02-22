Сегодня на территории города Лянкяран найден труп неизвестного мужчины.
Как сообщает АПА, это мужчина лет 50-55-ти, личность которого пока не установлена
Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ведется расследование.
Сегодня на территории города Лянкяран найден труп неизвестного мужчины.
Как сообщает АПА, это мужчина лет 50-55-ти, личность которого пока не установлена
Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ведется расследование.
Дата: 2018/02/22 0:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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