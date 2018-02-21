Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова пригласили в гости их сверстника, десятилетнего чемпиона Астаны по кикбоксингу. Видеозапись обращения опубликована на странице в «Инстаграме» тренера детей, бойца UFC и чемпиона мира Абдул-Керима Эдилова.

Ранее в Сети появилась видеозапись Абая Тажибая, который вызвал Ахмада и Адама на бой, чтобы «отвоевать у них профессиональный пояс ММА». Братья отказались.

— Ты, Абай, настоящий мужчина, продолжай в том же духе, — сказал старший сын Кадырова Ахмад. — Если судьба сведёт нас, увидимся в клетке, а в жизни будем братьями, приезжай в республику, мы всегда рады гостям.

Адам Кадыров пригласил казахстанского спортсмена на тренировки и спарринги.

— Казахи всегда были нашими братьями, — отметил Адам. — А что касается вызова — у нас разные весовые категории, — добавил он, предложив Абаю дружить.

По мнению тренера детей Кадырова, вызвать их на бой — нездоровая попытка саморекламы.

— Если вы действительно хотите драться в октагоне, то не нужно для этого привлекать СМИ, просто напишите мне, мы обговорим все детали, — сказал Эдилов.