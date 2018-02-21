Президент России Владимир Путин посетит в четверг, 22 февраля, торжественный вечер, посвященный Дню защитника отечества.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В Государственном Кремлевском дворце президент встретится с приглашенными на торжественный вечер главами делегаций Азербайджана, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Беларуси, Армении и Киргизии, а также поздравит военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооруженных Сил с наступающим праздником», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.