Долгосрочная миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ уже приступила к наблюдениям за ходом предвыборной кампании в регионах России.

Как сообщает РИА Новости, об этом сказал координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах президента РФ, первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфет Аскеров после встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«В данный момент у нас 19 человек. К 18 марта будет порядка 40 человек, потому что почти все государства СНГ, парламенты получили приглашения Государственной думы РФ, я думаю, что они будут направлять своих депутатов для наблюдения», — сказал он.

По его словам, группа выполняет две формы наблюдения: долгосрочную и краткосрочную.

«Долгосрочная миссия уже работает, мы направили (наблюдателей) по разным регионам РФ, а краткосрочная в день выборов будет работать в разных городах РФ. Наше дело вести наблюдение с тем, чтобы президентские выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с Конституцией РФ и законом о выборах РФ», — отметил Аскеров