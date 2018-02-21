Поиски пропавших в горах Губинского района альпинистов продолжаются.

В сообщении Оперативного штаба в связи с поисками пропавших альпинистов говорится, что поисково-спасательные работы ведутся сотрудниками соответствующих спасательных служб МЧС, МЭПР на высокогорном массиве со сложным рельефом (на высоте 3000-3200 м над уровнем моря) в сложных метеорологических условиях.

«В последние дни погода резко ухудшилась, температура упала, пошел снег. Из-за интенсивного снега повысилась вероятность возникновения новых снежных обвалов на территории ведения поиска. В сложившейся ситуации ведение поисково-спасательных работ и других неотложных мероприятий еще больше усложнилось. Учитывая вышесказанное, поисково-спасательные работы ведутся ограниченно (обеспечивая безопасность спасателей), но непрерывно.