Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде встретился с делегацией во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, генерал-майором Амиром Хатами.

Как заявили в пресс-службе Кабмина страны, А.Раси-заде отметил особую важность взаимных визитов в межгосударственных отношениях. Премьер напомнил, что для взаимовыгодного сотрудничества имеются широкие возможности в различных направлениях, особенно в сельскохозяйственной, торговой, энергетической, транспортной, логистической, туристической сферах, выделил эффективность совместных проектов.

Иранский министр проинформировал премьер-министра Азербайджана о проведенных в ходе визита встречах и переговорах по военно-техническим вопросам.

А.Раси-заде обратил внимание гостей на армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Напомнив о тяжелых последствиях Ходжалинского геноцида, премьер сказал, что Армения проводит неконструктивную и бесперспективную политику, выделил важность урегулирования конфликта в рамках норм международного права на основе принципов территориальной целостности Азербайджана, неприкосновенности границ.

Министр Амир Хатами заявил, что Иран поддерживает принципы неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана и территориальной целостности.

В ходе встречи также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.