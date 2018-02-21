Международный союз триатлона обнародовал новый рейтинг.
Как сообщает «Азериспорт», триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов занимает 16-ое место, набрав 3390,08 очков.
Лидерство в рейтинге уверенно удерживает испанец Марио Мола (6931,22).
Международный союз триатлона обнародовал новый рейтинг.
Как сообщает «Азериспорт», триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов занимает 16-ое место, набрав 3390,08 очков.
Лидерство в рейтинге уверенно удерживает испанец Марио Мола (6931,22).
Дата: 2018/02/21 20:58
Раздел: Азербайджан, Спорт
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