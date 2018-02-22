Изучающий пирамиды Гизы археолог-любитель Глен Дэш (Glen R. Dash) предложил свое объяснение того, как египтянам удалось «сориентировать» пирамиды по сторонам света. Будучи профессиональным инженером, Дэш попытался воспроизвести условия, при которых возможно без сложных приспособлений и расчетов создать практически идеальный по форме объект колоссального размера.

По мнению специалиста, которое приводит издание «Вокруг света», древние египтяне могли сделать разметку для будущего строительства в день осеннего равноденствия при помощи гномона — воткнутого в землю шеста или специально построенного обелиска. Наблюдая за тенью гномона в течение суток, можно провести прямую линию с востока на запад. Почему Дэш называет именно день осеннего равноденствия, как наиболее удобный для проведения подобных работ? Именно в этот день продолжительность ночи почти равна продолжительности дня, и с помощью тени гномона можно определить стороны света с минимальной погрешностью. Кстати, такая небольшая погрешность в расположении пирамид существует: три самые высокие пирамиды (Хеопса, Хефрена и Розовая) немного повернуты по направлению против часовой стрелки.

По словам автора исследования, строители пирамиды Хеопса возвели грандиозное сооружение с точностью до четырех угловых минут (или одной пятнадцатой части градуса) по отношению к сторонам света. Находящаяся неподалеку пирамида Хефрена и Розовая пирамида на территории Дахшурского некрополя также выровнены с высокой степенью точности. Насколько близка догадка исследователя к истине, установить невозможно. Строители пирамид не оставили после себя записей или других подсказок, объясняющих их методы работы.