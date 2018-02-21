Разгром российских наемников в Сирии подрывает моральный дух во всех Вооруженных силах Российской Федерации.

Об этом в своей колонке на «Новой газете» пишет российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

«Разгром без единой потери у противника хорошо подготовленной и вооруженной «вагнеровской» ТБГ — вроде тех, что успешно крушили ВСУ (Вооруженные силы Украины) под Иловайском и Дебальцево в Донбассе даже без поддержки авиации, — подрывает моральный дух во всех Вооруженных силах», — отметил он.

Кроме того, это ставит под сомнение результаты триллионной программы перевооружения и общую готовность войск и штабов Российской Федерации.