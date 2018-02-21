Правительство Египта не имеет отношения к газовой сделке с Израилем, заключенной частными компаниями. Об этом заявил в среду египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его комментарий стал первым официальным заявлением Каира по поводу подписания контракта на сумму в $15 млрд сроком на 10 лет, передает ТАСС.

В понедельник израильские газовые операторы Delek Drilling и Noble Energy объявили о подписании соглашения с египетской Dolphinus Holdings Ltd по поставке в арабскую республику природного газа. Планируется поставить около 64 млрд кубометров газа из месторождений «Тамар» и «Левиафан». Ресурсы «Левиафана» оцениваются в 620 млрд куб. м газа. На данный момент сделка ожидает регуляторных и правительственных разрешений в Израиле и Египте.

«В последние два дня было очень много дискуссий среди египтян по поводу газа, — сказал ас-Сиси. — И я очень рад, что вопреки ожиданиям многих людей правительство не является стороной в подписании соглашения по импорту газа из Израиля, это работает частный сектор». По словам президента, Египет нацелен на превращение в региональный газовый центр и поступаемое в страну сырье будет в дальнейшем использоваться для внутреннего потребления или перенаправляться на экспорт. «У нас есть закон, регулирующий торговлю газом в Египте, и мы разрешим компаниям импортировать газ и работать с ним», — указал президент.