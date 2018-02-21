Гибель наемников частной военной компании «Вагнера» в Сирии стала шоком для президента РФ Владимира Путина, поэтому он и отменил все публичные мероприятия.

Об этом говорится в блоге политолога Андрея Пионтковского на «Новом времени».

«Ведь неслучайно что-то странное происходит с Путиным. Впервые за 18 лет правления его объявили простуженным и отменили очень много мероприятий. Это шок для Путина», — заключил Пионтковский.

«Только представьте, если бы подобное случилось, примером, в США. Что было бы, если там в один день погибли 400 спецназовцев? К тому же, при проведении совершенно дурацкой коммерческой операции. Это был бы недельный траур, смена правительства, президента и громадный скандал. Пока в России все это как-то стремятся держать под ковром, но еще неизвестно, чем закончится», — спрогнозировал политолог.