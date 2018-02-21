Пожар в Оренбурге, унесший жизни шестерых азербайджанцев, произошел по причине неосторожной эксплуатации электроприбора. Эту информацию предоставили правоохранительные органы, сообщил Sputnik Азербайджан глава Оренбургской областной общественной организации Алладин Мамедов.

Напомним, что возгорание было зарегистрировано 12 февраля в 13:54 по местному времени в квартире по адресу: город Оренбург, улица Салмышская, дом 58/1, девятый этаж. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, погибли Гулиев Хатам Акиф оглу, 1980 года рождения, трехлетняя Гулиева Лейла Хатам гызы, шестилетний Гулиев Эйсавар Хатам оглу и Амрах, приблизительно 48 лет (личность полностью не установлена).

Позже, 18 и 19 февраля, в больнице скончались Гулиева Гюллю Эйсавар гызы, 1992 года рождения и ее мать Гулиева Севиндж Шираслан гызы, 1969 года рождения.

Как отметил Мамедов, еще четверо в настоящее время находятся в больницах города — это Амина Мамедова, восьмилетняя Гулиева Лейла Заур гызы, 19-летняя Гулиева Айтен Эйсавар гызы и 82-летняя Иззет Гулиева. Все они находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Говоря о причинах возгорания, Мамедов отметил, что никто из пострадавших не в состоянии разговаривать и поэтому никто не знает, что на самом деле произошло в тот день в доме Гулиевых.

«Происшествие окутано тайной. Случилась страшная трагедия, пострадали десять человек, в том числе дети. Известно только, что в квартире были установлены натяжные потолки, а они сгорают за полторы минуты. Дело в том, что ожоги получили только два человека — Гюллю Гулиева и Амина Мамедова. Все остальные получили повреждения верхних дыхательных путей, задохнулись. Двери в квартиру открыли спасатели МЧС и никто из жертв пожара еще не говорил о случившемся. Поэтому сложно сказать, кто виноват в произошедшем», — сказал Мамедов.