«Совершенный с особой жестокостью Ходжалинский геноцид – один из самых мучительных событий истории».

Как передает Report, об этом сказал советник премьер-министра Пакистана по национальной безопасности, генерал-лейтенант запаса Насир Хан Джанджуа.

Выступая на мероприятии, организованном посольством Азербайджана и Исламабадским институтом стратегических исследований министерства иностранных дел Пакистана и посвященном 26-й годовщине Ходжалинского геноцида и 100-летию «Дня геноцида азербайджанцев – 31 марта», генерал выделил, что Пакистан всегда разделял горе Азербайджана. Он отметил, что после обретения в 1991 году независимости между Пакистаном и Азербайджаном установились искренние дружеские и братские отношения, которые развиваются во всех сферах.

Советник премьер-министра отметил, что в качестве генерала был свидетелем многих боев, но таких зверств, учиненных над безоружными, беззащитными и невинными людьми, как в Ходжалы не видел нигде, и заявил, что в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте Пакистан всегда поддерживает Азербайджан, в 2012 году Сенат Пакистана, а в 2017 году Национальная ассамблея Пакистана приняли резолюции о признании Ходжалинского геноцида и с требованием освобождения армянскими войсками всех азербайджанских земель.

Насир Хан Джанджуа сказал, что горе и боль добившегося за прошедший период особого прогресса и развития Азербайджана являются горем и болью Пакистана, выразил Азербайджану благодарность за поддержку в решении кашмирского вопроса и за вклады в качестве контактной группы ОИС по Кашмиру. Генерал выразил уверенность, что азербайджано-пакистанские связи еще больше будут развиваться во всех сферах.