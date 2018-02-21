Как сообщает АПА, по факту в следственном управлении прокуратуры города Баку возбуждено уголовное дело по статье 308.2 УК АР (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил АПА этот факт.

Отметим, оползневая зона «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее самой телебашни. В результате оползня, произошедшего 10 февраля, полностью обрушилось 4 дома, 1 дом был обрушен частично. На месте оползня образовались трещины длиной 30, глубиной 12 метров. Учитывая интересы населения в связи со сложившейся в оползневой зоне Баил экстремальной ситуацией, Кабинет министров подписал распоряжение о выделении жителям денежных средств на аренду жилья. Согласно распоряжению, 98 семьям, переселенным с этой территории, выделены деньги на временную месячную аренду в течение 11 месяцев. Сердства выделены из Резервного фонда госбюджета Азербайджанской Республики Исполнительной власти Сабаилского района.

В то же время, Министерству по чрезвычайным ситуациям и Исполнительной власти Сабаилского района поручено рассчитать сумму средств, необходимую для выплаты компенсации владельцам 4 полностью разрушенных частных домов и представить в Кабинет Министров.