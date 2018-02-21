31-летний азербайджанец пойдет по суд за то, что на своем автомобиле сбил инспектора ДПС, сообщили изданию «АиФ» в пресс-службе СК РФ по региону.

13 декабря прошло года на Ленинском проспекте инспекторы ДПС увидели, как водитель Mercedes нарушил ПДД. Автомобилиста попытались остановить, но он проигнорировал требования инспекторов. Полицейские начали преследовать нарушителя, и из-за плотного потока машин его удалось остановить на Вогрэсовском мосту. Но во время проверки документов водитель ударил «по газам» и, сбив инспектора ДПС, уехал.

Врачи квалифицировали причиненные полицейскому травмы, как «легкий вред здоровью». Теперь автомобилист пойдет под суд. Ему грозит до 10 лет тюремного срока.