21-го февраля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой Министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Амиром Хатеми.

Как сообщается на сайте Минобороны, сначала иранская делегация, посетив Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой. Посетив Аллею шехидов, делегация также почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венки на их могилы.

Затем в Министерстве Обороны состоялась официальная церемония встречи иранской делегации. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу, бригадный генерал А.Хатеми оставил запись в «Книге почета».

Министры обороны двух стран провели встречу один на один, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов поздравил бригадного генерала А.Хатеми с назначением на пост министра обороны и оценил его первый визит в качестве министра обороны в Азербайджан как высокий показатель дружеских отношений между двумя странами.

Министр обороны Азербайджана особо подчеркнул заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева и главы государства Ильхама Алиева в установлении взаимного доверия и развитии азербайджано-иранских отношений.

Говоря о военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник З.Гасанов довел до внимания своего иранского коллеги, что нерешенность нагорно-карабахского конфликта по сегодняшний день создает серьезную угрозу региональной стабильности.

Министр также выразил признательность иранской стороне за ее усилия, в деле решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Отметив, что религиозные, исторические, культурные связи между нашими государствами основаны на добрых и дружеских традициях, бригадный генерал А.Хатеми заявил, что в военной сфере имеется большой потенциал для сотрудничества. Он добавил, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана и поддерживает его справедливую позицию в решении конфликта.

Он подчеркнул, что Иран, как мусульманская страна, заинтересован в увеличении военной мощи Азербайджана и готов оказать любую помощь в этой области.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение министры обороны выступили по итогам встречи для прессы.