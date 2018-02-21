Владельцам 67 домов, расположенных в зоне оползня на Баиловском склоне в Баку и находящихся в аварийном состоянии, были выплачены средства на аренду жилья на один месяц, сказали в среду Trend жители аварийных домов.

По их словам, средства на аренду были выплачены Международным банком Азербайджана на основании удостоверения личности, а не посредством карт.

«Нам сказали, что минимальная ежемесячная сумма выплат составит 260 манатов. Но в действительности это не так. Семьям, состоящих из 3-4 человек, были выплачены средства в размере 100-150 манатов, семьям из шести человек – 250 манатов, семьям из восьми, девяти и более человек – 300 манатов. Мы получили средства на аренду за первый месяц. В банке сообщили, что пластиковые карты для выплат на аренду жилья будут готовы через несколько дней, и в последующие месяцы средства будут поступать на эти карты», — сказали жители.

Накануне пресс-секретарь Kapital Bank Пярвиз Садреддинов заявил, что дата выплаты жителям средств на аренду жилья пока неизвестна.

«В большинстве случаев выплаты социального характера производятся через Kapital Bank, и данный случай не является исключением. В настоящее время работа ведется, и как только средства будут переведены, они будут выплачены жителям», — сказал Садреддинов.

Заместитель завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Сабаильского района Баку Исрафил Керимов заявил, что не проинформирован о сумме выплат на аренду, после уточнения дополнительная информация будет предоставлена.

Отметим, что в результате оползня на Баиловском склоне 24 января 98 домов находятся в аварийном состоянии, их жители были размещены в убежищах.

Спустя несколько дней четыре дома на участке были полностью разрушены, два дома находятся в непригодном состоянии.