Анкара контактирует с Дамаском через Москву, в срочных случаях могут быть прямые или косвенные контакты.

Как предает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг сирийского Африна, заявил, что все вопросы по этой теме должны решаться в контексте территориальной целостности Сирии, а законные интересы Турции могут быть реализованы через прямой диалог с Дамаском.

«У нас нет официальных контактов с (сирийским) режимом. Но по процессу в Астане мы с Россией и Ираном создали механизм с целью создания сон деэскалации. Иногда, когда нужно, мы через Россию передаем наши сообщения режиму. Но определенные наши круги в особо срочных случаях могут иметь прямые или косвенные контакты, чтобы предотвратить сиюминутные инциденты – столкновения и так далее», — сказал Калын журналистам.