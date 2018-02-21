В отношении еще одной азербайджанской спортсменки применены санкции за употребление допинга.

Как передает Report, это Екатерина Сарыева.

Член сборной Азербайджана по легкой атлетике отстранена от всех соревнований в течение 12 месяцев. Наказание вступило в силу с 23 сентября 2017 года.

В полученных образцах 23-летней спортсменки выявлены запрещенные препараты или их метаболиты или маркеры. В ее организме был обнаружен фуросемид.

Отметим, что Екатерина Сарыева завоевала золотую медаль в прыжках в длину на III Играх исламской солидарности и бронзовую – на IV Играх исламской солидарности.

Напомним, что ранее еще 5 не прошедших допинг-тест азербайджанских спортсмена были дисквалифицированы со стороны AMADA.