В ЛДПР давно отказались от практики здороваться за руку, заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, выразив при этом надежду, что данная тенденция распространится по всему миру.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) в своем аккаунте в Twitter, сообщила, что оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане решил отказаться от практики рукопожатия игроков на соревнованиях хоккейных команд в связи со случаями заболевания норовирусом, сообщает Lenta.ru.

«Мы в ЛДПР давно ввели в практику не здороваться за руку. Вот, в Южной Корее догадались теперь. Надеюсь, эта тенденция будет по всему миру. Не надо здороваться — норовирус или птичий грипп. В руках переносится зараза. На руке было огромное количество микробов. Оставьте их себе, зачем же автоматически другому передавать», — сказал Жириновский журналистам.