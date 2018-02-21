Стабилизация курса маната привела к уменьшению продаж на рынке наличной валюты.

Как передает АПА, об этом сообщается в денежном обзоре Центробанка за 2017 год. В обзоре ЦБА указано, что чистые объемы покупки наличной валюты со стороны банков в Азербайджане в 2017 году составили 26,5 млн. долларов против чистых объемов продажи наличной валюты в 2016 году на сумму 445,4 млн. долларов.

«В целом, объем валютного рынка Азербайджана в 2017 году существенно сократился по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года. В частности, объем операций с долларами США сократился на 5,8%, объем операций с евро — на 5,4%. При этом, 83% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 17% — на другие валюты. В 2017 году 24% валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 76% — на внутрибанковском валютном рынке».