Долгие годы сестры из Ирана искали своего отца, которого потеряли еще в 40-х годах прошлого века — он уехал в СССР и больше не вернулся. Отца они так и не нашли, зато обрели новую родню, сообщает Sputnik.az

Зивар и Сафийе Барпуш из Ирана спустя несколько десятилетий нашли свою сводную сестру — жительницу Азербайджана, 63-летнюю Людмилу.

Согласно информации интернет-портала Iran Front Page, история семьи Барпуш началась в 1940-х годах. Отец Людмилы, гражданин Ирана Новруз Барпуш приехал в СССР. Поездка была связана с его работой, но это было сложное время — по приказу тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина всех граждан Ирана, оказавшихся на территории страны, отправляли в ссылку или депортировали. Барпуша арестовали и отправили в Сибирь, и с того времени он на всю жизнь потерял связь с женой и тремя дочерьми, оставшимися в Иране.

Спустя несколько лет Барпуша освободили, но на его выезд из СССР наложили запрет. Мужчина отправился в Азербайджан и поселился в городе Гянджа. Там он женился на азербайджанке, которая родила ему двух сыновей и дочь. Все они скончались еще до распада СССР, в живых осталась только Людмила.

После того как Советский Союз распался и Азербайджан вновь обрел независимость, проживающие в Иране дети Барпуша начали поиски своего отца. И только в этом году, спустя десятки лет поисков, одному из внуков удалось найти могилу деда в Гяндже. Благодаря этому родственники смогли отыскать и Людмилу и воссоединить семью спустя более 60 лет.

«Даже не верится, что мне удалось найти сестер в таком возрасте. Когда я была ребенком, то часто слышала, как отец говорит, что сильно скучает по своим детям в Иране. Мне всегда хотелось с ними познакомиться», — говорит Людмила, выпускница Московского государственного университета.

Зивар и Сафийе рассказали, что в молодые годы потратили много лет на поиски отца, однако так и не нашли никаких зацепок из-за недостаточного количества информации.