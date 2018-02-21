Катар и Чад восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны девять месяцев назад по инициативе Чада на волне обвинений Дохи в поддержке терроризма.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в своем микроблоге в Twitter.

«Мы приветствуем восстановление дипломатических отношений между Катаром и Чадом и возвращение послов двух дружественных стран на работу», — отметил министр.

Он указал, что меморандум о взаимопонимании, предусматривающий восстановление дипотношений, был подписан с представителем Чада в Дохе во вторник.

В июне прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Их примеру последовал ряд африканских мусульманских стран, в частности, Чад и Джибути.