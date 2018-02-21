Иордания полностью поддерживает позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Об этом сказал министр иностранных дел Иордании Айман аль-Сафади во время встречи с находящимся в этой стране министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Как передает Тренд, глава МИД подчеркнул, что Иордания и впредь будет поддерживать Азербайджан в этом вопросе.

В свою очередь, Мустафаев выразил благодарность аль-Сафади за справедливую позицию Иордании по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и поддержку территориальной целостности Азербайджана .

Министр отметил, что Азербайджан и Иордания успешно сотрудничают в рамках международных организаций. Мустафаев также проинформировал коллегу о международных транспортных и энергетических проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана.