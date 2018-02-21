Азербайджан предлагает Иордании создать совместный фармацевтический завод, сообщает в среду министерство экономики страны.

С этим предложением выступил находящийся в Иордании министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время встречи с министром промышленности, торговли и снабжения Иордании Ярубом Кудой.

Министр отметил, что Иордания уже поставляет в Азербайджан фармацевтическую продукцию. После создания совместного предприятия, продолжил министр, также можно будет наладить поставки в третьи страны.

В то же время, Азербайджан и Иордания могли бы совместно производить сельскохозяйственное оборудование, аграрную и продовольственную продукцию в агропарках. Мустафаев обратил внимание на возможность для иорданских компаний инвестировать в промышленные парки, зону свободной торговли в поселке Алят и наладить сотрудничество с Азербайджанской инвестиционной компанией.

По мнению министра, обе страны также имеют большие возможности для сотрудничества в сферах энергетики, туризма, транспорта и здравоохранения.

Говоря о сотрудничестве в сфере туризма, Мустафаев напомнил, что после введения в Азербайджане е-визы, число посетивших в прошлом году страну туристов из Иордании выросло на 55 процентов. Для расширения сотрудничества в этой сфере министр также предложил открыть прямое авиасообщение Баку-Амман.

Министр также пригласил иорданские компании принять в мае участие на двух выставках в Азербайджане — Caspian Agro и WorldFood Azerbaijan.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, товарооборот с Иорданией в 2017 году составил 6,65 миллиона долларов, за год увеличившись на 37 процентов.