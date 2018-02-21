Колонна Сирийских национальных сил (СНС) благополучно дошла до Африна.

Об этом заявил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ополченцы отступили после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.

«Cилы уже в Африне», — сказал Хеду.

Также он сообщил, что десятки журналистов, которые освещали передвижение колонны СНС, попали под артиллерийский обстрел на блокпосту курдских сил на въезде в кантон Африн.

По его словам, курды находятся в постоянном контакте с сирийской армией, Дамаском и властью в Африне.