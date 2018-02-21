Большое количество друзей в социальных сетях угрожает физическому здоровью, доказали ученые из Университета Риджеса (Regis University, США). Недавнее исследование показало, что люди с большим количеством друзей в Facebook демонстрируют более низкие показатели «общего здоровья»: в частности, они страдают от более частых инфекций верхних дыхательных путей.

Поведение пользователей Facebook помогло исследователям объяснить связь между соцсетями, стрессом и здоровьем. Оказалось, что число друзей в соцсети влияет на вероятность заражения респираторными инфекциями.

Для своего эксперимента ученые привлекли около 90 студентов колледжа. Они заполнили опросники о своем обычном поведении в соцсетях, и в течение 10 недель наблюдались у врачей, отслеживающих проявления респираторных заболеваний. Оказалось, что в зоне особого риска находятся те пользователи соцсетей, которые испытывают повышенную тревожность от общения в интернете. Чаще всего беспокойство вызывали игнорирование запросов на дружбу, непрочитанные сообщения и неотвеченные комментарии. При этом продолжительность времени, проведенного в Facebook, никак не отражалась на самочувствии участников эксперимента.

Исследователи считают, что уровень беспокойства связан с тем, что постоянные обновления статусов друзей в соцсетях мотивируют многих людей навязчиво следить за ними: на новости друзей некоторые пользователи «подсаживаются», как на наркотик, а отлучение от соцсетей по техническим причинам может вызывать настоящие «ломки». Более того, две трети пользователей испытывали трудности со сном из-за беспокойства и других негативных эмоций после посещения соцсетей.

Наиболее высоким уровнем тревожности отличались те пользователи, которые:

уделяли много времени размышлениям, почему кто-то не сразу ответил на комментарий, который они оставили

использовали соцсети, чтобы избежать личного общения

сомневались в том, был ли комментатор серьезным или пошутил

«Пользователи, которые проявили беспокойство во время пребывания в Facebook, чаще входили в сеть для того, чтобы прочитать новости или оставить комментарий. Они статистически подвергались более высокому риску заболевания ОРЗ», — отмечают исследователи. Джей Камписи (Jay P. Campisi), автор исследования, сделал следующие выводы: для улучшения здоровья, хорошего настроения и ощущения счастья лучше всего отвлечь себя от пребывания в соцсетях интересным занятием или прогулками на свежем воздухе.

Тревога и беспокойство, вызванные социальными сетями, могут привести к хроническому стрессу и влиять на иммунитет. Это приводит к развитию проблем со здоровьем, таких как частые ОРЗ. Тревога может также вызвать обострение хронического аллергического или аутоиммунного состояния. Исследования влияния стресса на иммунитет наглядно показали, что стрессовые периоды могут привести, например, к увеличению частоты реактивации вируса герпеса, что свидетельствует о том, что стресс подавляет иммунные компоненты, которые контролируют вирусные инфекции.