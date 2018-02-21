Сегодня в Бакинскому суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиненного в присвоении сотрудника ОАО «Международный банк Азербайджана» Алисултана Мамедова и других сотрудников банка — Рамина Самандарова, Кифаят Самедовой, Хаджалы Джавадова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

По приговору суда Алисултан Мамедов был приговорен к 7 годам лишения свободы. Он был арестован в зале суда.

Рамину Самандарову, Кифаят Самедовой вынесли условное наказание.

Напомним, что в своем выступлении прокурор попросил лишить Алисултана Мамедова свободы сроком на 8 лет, Рамина Самандарова – 6 лет, Кифаят Самедову – 2 года, Хаджалы Джавадова – 3 года.

Отметим, что бывший директор Шамахинского филиала ОАО «Международный банк Азербайджана» А.Мамедов обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) УК. Остальные также сотрудники банка.

В отношении обвиняемых не избрана мера пресечения в виде ареста.