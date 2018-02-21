22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось, будет дуть юго-восточный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-9°, в Баку ночью 4-6°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах снег, днем в большинстве районов осадков не ожидается, в некоторых местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 7-12°, в горах ночью 0-5°, днем 4-9° тепла.