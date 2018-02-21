На исполнение указа президента «Об усилении социальной защиты лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана, и внесении изменения в указ президента «Об учреждении пенсии президента Азербайджанской Республики лицам, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана от 14 июля 2005 года» из госбюджета будет выделено дополнительно 360 тыс. манатов.

Как передает АПА, на исполнение распоряжения президента «О повышении пенсии президента Азербайджанской Республики лицам некоторых категорий, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» из госбюджета будет выделено дополнительно 29,5 тыс. манатов.

На исполнение распоряжения президента «О повышении пенсии президента Азербайджанской Республики получающим социальное пособие за I группу инвалидности, если инвалидность произошла в связи с общим заболеванием, заболеванием в период военной службы, производственной травмой и профессиональной болезнью, пребыванием в зоне военных операций, по причинам, связанным с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС» из госбюджета будет выделено дополнительно 1,5 млн. манатов.

На исполнение распоряжения президента «О повышении пенсии президента Азербайджанской Республики для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и объявленных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане» из госбюджета будет выделено дополнительно 12,2 тыс. манатов.

В целом, все перечисленные распоряжения затронут 23082 человек, на исполнение распоряжений из госбюджета будет выделено дополнительно 1,9 млн. манатов.