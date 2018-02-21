Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск по линии Интерпола руководителя функционирующей в Бельгии «Армяно-Европейской федерации во имя справедливости и демократии» Каспара Карампетяна.

Как передает Тренд, об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Он объявлен в розыск в рамках уголовного дела, следствие по которому проводится в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, Карампетян в составе организованной группы в 2014-2018 гг. неоднократно умышленно пересекал государственную границу Азербайджана через территорию Армении и совершал визиты в Ханкенди и другие населенные пункты, где озвучивал открытые призывы против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана с целью пропаганды на международном уровне т.н. «Нагорно-карабахской республики».