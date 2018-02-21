Стала известна дата начала и окончания Хаджа для азербайджанских паломников.

Как сообщили АПА в Управлении мусульман Кавказа (УМК), в этом году паломничество в Хадж из Азербайджана состоится 14, 15 и 16 августа.

Возвращение паломников из Саудовской Аравии запланировано на 1, 2 и 3 сентября.

Совершить паломничество в Хадж будет возможно только авиатранспортом, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке в этом году отменены автобусные туры.

Полеты будут осуществляться авиакомпаниями «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Отметим, в Азербайджане начался прием документов для паломничества в Хадж, стоимость – 4150 долларов США.

Паломничество в Хадж из Азербайджана организует УМК.

Также названы условия возвращения суммы в случае отказа совершить Хадж паломниками из Азербайджана, которые уже подали документы для совершения визита в Мекку в этом году.

Лицам, которые откажутся от поездки минимум за 90 дней до начала паломничества, будет возвращена полная сумма.

Лица, которые откажутся от поездки за 60 дней до начала паломничества, будет возвращено 50% от суммы. Лица, которые откажутся от поездки за 30 дней до начала паломничества, будет возвращено 25% от суммы.

Лица же, которые откажутся от поездки позднее, чем за 30 дней до начала паломничества, никакая сумма возвращена не будет.