Франция, которая вместе с другими странами-сопредседателями более 25 лет занимается урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, очень хорошо знает о том, что главной причиной напряженности в регионе является продолжение военной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении. Об этом сказал в среду Trend, комментируя заявление МИД Франции, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Армения совершила этническую чистку в отношении более одного миллиона азербайджанцев на своей территории и оккупированных азербайджанских территориях, в результате чего в начале 90-х годов Азербайджан пережил самую большую после Второй мировой войны гуманитарную трагедию. Армения до сих пор не выполняет требований соответствующих резолюций СБ ООН по полному и безоговорочному выводу войск с оккупированных территорий Азербайджана, возвращению на свои родные земли вынужденных переселенцев. Заявление Президента Азербайджана о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли, как это закреплено в международных документах и резолюциях СБ ООН, является одним из важных гуманитарных принципов процесса урегулирования конфликта, сказал Гаджиев.

«Францию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН и других сопредседателей должны серьезно беспокоить незаконные действия Армении, совершаемые с целью аннексии оккупированных территорий Азербайджана, в том числе изменение демографического состава территории и факты уничтожения материально-культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, на фоне переговоров по урегулированию конфликта. В этом аспекте одними из беспокоящих моментов являются налаживание связей регионов Франции с незаконным режимом в противовес центральному циркуляру МИД и МВД Франции и статусу страны как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также въезд представителей незаконного режима на территорию Франции в нарушение положений Шенгенской визы и проводимая ими пропаганда. Также призываем французскую сторону обратить внимание на поздравление президента Армении Сержа Саргсяна, направленное 20 февраля незаконному режиму в связи с 30-летием агрессивного сепаратизма в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Президент Армении представляет незаконный режим, созданный в результате террора против Азербайджана, агрессивного сепаратизма, оккупации, агрессии и кровавой этнической чистки, как «успех», и призывает к аннексии суверенных территорий Азербайджана. Считаем, что ситуация, когда президент Армении приводит в этом поздравительном послании цитаты, относящиеся к преподносимому в качестве героя террористу Монте Мелконяну, который совершил кровавый террор также и на территории Франции и повинен в убийствах мирных французских граждан, должна серьезно обеспокоить Францию, страдающую от международного терроризма», — сказал он.

В связи с вышеуказанным глава пресс-службы МИД призвал французских коллег не поддаваться на дезинформацию и пропаганду Армении и армянского лобби во Франции.