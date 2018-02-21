Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром обороны и поддержки Вооружённых сил Исламской Республики Иран Амиром Хатами.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2018/02/21 12:02
Раздел: Азербайджан
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