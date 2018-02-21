«В качестве посредника в урегулировании конфликта мы делаем все возможное для мирного решения проблемы, организовывая встречи конфликтующих сторон».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Посол подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет со дня начала нагорно-карабахского конфликта: «Важно помнить обо всех этих событиях, помнить прошлое, извлечь урок из всего этого. Еще более важно строить лучшее будущее. В качестве страны-посредника в урегулировании конфликта США делают все возможное для мирного решения проблемы, организовывая встречи конфликтующих сторон. Правительство США продолжит оказывать помощь вынужденным переселенцам Азербайджана».