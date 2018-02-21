Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев весной 2018 года может посетить Азербайджан с официальным визитом, сообщил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

«Точную дату визита сейчас сложно назвать, скорее всего, это будет весна этого года, возможно конец мая»,- сказал Г.Гулиев в ходе выступления на узбекско-азербайджанском бизнес-форуме, сообщает ca-news.org.

По его словам, в рамках визита Ш.Мирзиёева в Азербайджан планируется обсудить пакет вопросов, охватывающих сотрудничество в нефтегазовой сфере, агропромышленном комплексе, индустрии строительных материалов, пищевой отрасли.

Кроме того, стороны могут рассмотреть вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между Азербайджаном и Узбекистаном.

Г.Гулиев также отметил, что стороны будут обсуждать и укрепление транспортно-логистических связей с учетом ввода в строй железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.