Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Классификации специальностей (специализаций) по магистерской степени высшего образования».

Как сообщает АПА, согласно решению, в разделе «Группа гуманитарных и социальных специальностей» по магистерской степени высшего образования созданы следующие специальности: «Административное право, административный процесс, экономическое и финансовое право», «Медицинское право», «Право интеллектуальной собственности», «Трудовое право: право социального обеспечения», «Спортивное право» и «Туристическое право».

В то же время в разделе «Группа специальностей по культуре и искусству» созданы специальности «Политическое управление устойчивого развития», «Человеческий потенциал в устойчивом развитии», «Планирование устойчивого развития», «Устойчивое человеческое развитие» и «Управление природными ресурсами в устойчивом развитии»; в разделе «Группа естественных специальностей» — специальность «Космология»; в разделе «Группа специальностей по здравоохранению, благосостоянию и услугам» — специальностей «Работа с молодежью».