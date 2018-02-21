Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости подготовить претензии к России для компенсации ущерба. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы не можем терять какую-либо возможность, чтобы подготовить консолидированные претензии… к Российской Федерации…» — сказал Порошенко.

По его словам, речь идет не только о политических вопросах, а о непосредственном возмещении нанесенного ущерба. Не уточнятся, о каком именно ущербе идет речь.

«Я уверен в том, что правовую позицию необходимо будет обобщить как в части защиты государственных интересов, так и в части компенсации», — пояснил Порошенко.