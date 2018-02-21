Израиль на заседании Совета Безопасности ООН обвинил Палестину в нежелании вести переговоры, а также отверг возможность раздела Иерусалима.

Как заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Данни Данон, древний город навсегда останется «неделимой столицей Израиля», передает ТАСС.

Дипломат взял слово сразу после президента Государства Палестина Махмуда Аббаса, который выразил готовность к прямым переговорам с Израилем, но выдвинул целый ряд предварительных условий, включая признание Восточного Иерусалима в качестве столицы палестинского государства. Сразу после своего выступления Аббас покинул зал, не став слушать Данона.

«Вы только что выступили перед членами Совета Безопасности и говорил о своей приверженности миру. Вы часто делаете это, выступая на международных форумах, но, когда вы обращаетесь к своему народу, у вас совершенно иной посыл», — заявил израильский постпред, обвинив палестинское руководство в подстрекательстве к насилию и поощрении терроризма. По его словам, в 2017 г. власти Палестины «потратили $345 миллионов на выплаты террористам за убийство невинных израильтян». «Эта сумма составляет 50% от всего объема международной помощи, выделенной Палестинской национальной администрации», — сказал Данон.

Он утверждал, что Аббас постоянно ищет оправдание для того, чтобы не следовать в направлении мира. «В этот раз он утверждает, что вынужден отказаться от переговоров из-за объявленного США решения по Иерусалиму, — продолжил дипломат. — Позвольте мне пояснить: на протяжении тысяч лет Иерусалим был сердцем и душой нашего народа <…> И он навсегда останется неделимой столицей израильского государства».