Проживающий в Москве и отстаивающий интересы Азербайджана и братской Турции на российских телеканалах наш соотечественник, журналист Фуад Аббасов подвергся серьезному армянскому давлению.

Как сообщает Минвал, в настоящее время Фуад Аббасов рискует потерять свою квартиру. Потерявший работу журналист, не может выплатить долги по ипотеке. В связи с этим, суд Москвы вынес решение об освобождении квартиры.

Таким образом, явно прослеживается связь с анти-армянскими выступлениями Фуада Аббасова. Отметим, что журналист Ф.Аббасов женат и имеет двух маленьких детей.

В настоящее время поддерживающий журналиста известный в России адвокат Эльман Пашаев прилагает усилия для решения данной проблемы.

Напомним, что Эльман Пашаев также решил в судебном порядке проблемы российского историка Олега Кузнецова, который систематически опровергает лживые измышления армян.