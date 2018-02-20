Туркменистан, Казахстан, Афганистан, Пакистан, Китай и Индия проявляют интерес к подключению к железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на встрече с генеральным директором АО «Австрийские железные дороги» Андреасом Мате в Вене.

На встрече были обсуждены возможности перевозки грузов по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс из Китая в Европу и в обратном направлении.

Гурбанов предоставил подробную информацию о Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах «Север-Юг», «Юг-Запад», в частности о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в октябре прошлого года. Было отмечено, что эта железная дорога соединит Азию с Европой. Баку-Тбилиси-Карс способствует соединению Трансевропейских и Трансазиатских железнодорожных сетей, прямому доступу грузов и пассажиров в Европу и Азию через территорию Азербайджана, Грузии и Турции, обеспечит рост транзитного потенциала стран региона.

Как пишет «Тренд», в свою очередь, генеральный директор АО «Австрийские железные дороги» Андреас Мате высоко оценил осуществленные в Азербайджане работы по расширению транспортно-логистических возможностей страны, введению в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также открытию других международных транспортных коридоров.

В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.