Мальдивы, Сейшелы и Бали в представлении туристов зачастую выглядят просто райскими местами, где единственная забота – не обгореть на солнце. Однако и здесь порой кипят далеко не шуточные страсти. В частности, на Мальдивах зарегистрировано самое большое число разводов в мире, а на Сейшелах – наибольшее число тюремных заключенных.

Как пишет «Туризм.ру», британское издание The Telegraph приоткрыло завесу тайны над повседневной жизнью райских островов. Одно из наиболее популярных мест для медового месяца – Мальдивы – печально известно разводами. По данным ООН, здесь «коэффициент разводимости» составляет 10,97 на 1000 жителей в год. Для сравнения: в Великобритании – два развода на 1000 человек, в России – около 5 на 1000. С таким «достижением» Мальдивы даже попали в Книгу рекордов Гиннесса. На Сейшелах, по данным 2014 года, показатель лишения свободы составил 799 на 100000 жителей – выше, чем в любом другом государстве, включая США, которые по данному показателю занимают второе место в мире.

А Мадагаскар когда-то был убежищем для сотен пиратов. Кроме того, в первой половине XIX века власть в государстве принадлежала королеве Ранавалоне. Она была настолько жестока и безумна, что во время ее правления численность населения острова упала с 5 млн до 2,5.

Еще одно «тихое» место – Бали. Здесь до сих пор действует смертная казнь через расстрел. В основном эта кара применяется к наркоторговцам.

Виргинские острова с их великолепными белоснежными песчаными пляжами – один из самых высоких показателей по уровню убийств в мире – 52,65 на 100000 жителей.

Самоа возглавляет список стран, жители которых страдают ожирением.

Атолл Бикини лишился статуса райского острова из-за огромного количества акул и ядерных испытаний, проводившихся между 1946-м и 1958 годами.

Остров Вануату – наиболее опасная страна в мире, когда дело касается стихийных бедствий. Здесь весьма высок риск разрушений от землетрясения, шторма, наводнения, засухи и огромных волн. А в ХХ веке здесь все еще жили легальные каннибалы.