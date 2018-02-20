Мэр Тбилиси привел собаку на заседание городского правительства. Как сообщает издание «Новости-Грузия», сотрудники мэрии Тбилиси распространили в фейсбуке фотографию щенка, которого мэр Тбилиси на прошлой неделе забрал из муниципального приюта для животных.

Каха Каладзе назвал собаку Тифани. В своем инстаграме политик уже выставлял видео, на котором видно, как его дети играют с собакой в рабочем кабинете мэра.

Видимо, щенок действительно живет в мэрии, так как сегодня Тифани была замечена в зале, где проходило заседание городского правительства. «Это новый сотрудник мэрии», — уже шутят пользователи грузинского фейсбука.