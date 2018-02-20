Президент США Дональд Трамп отверг обвинения со стороны 35-летней американки Рейчел Крукс, обвиняющей его в сексуальных домогательствах в 2006 году.

— Женщина, которой я не знаю и с которой я, насколько я помню, никогда не встречался, с первой полосы (газеты) фейковых новостей The Washington Post рассказывает, что я её целовал на протяжении целых двух минут в фойе «Трамп тауэр» 12 лет назад. (Этого) никогда не было! — написал американский лидер в «Твиттере».

Напомним, по словам Крукс, хозяин Белого дома 11 января 2006 года полез к ней с поцелуями, когда она подошла познакомиться с ним в фойе принадлежащего ему небоскрёба в Нью-Йорке. Женщина рассказала, что тогда работала секретаршей в одной из компаний, арендовавших офис в «Трамп тауэр».

Отметим, что в общей сложности с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес американского президента выступили 19 женщин, в числе которых бывшие порноактрисы. Сам Дональд Трамп опроверг все обвинения.